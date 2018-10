Médico de Talleres sobre Araujo: "Debe guardar reposo dos semanas"

Por la tarde, el defensa de la selección peruana, Miguel Araujo habló con Gol Perú sobre su lesión y decía que no había que preocuparse sobre la molestia en la rodilla izquierda. Además, aseguró su presencia para los amistosos de Chile y USA.

"Tuve un pequeño golpe que me impidió seguir en el segundo tiempo, pero no es nada grave. Hoy se comunicaron con la Selección y no hay por qué preocuparse.”, fueron sus primeras palabras.

Finalmente, este diario se comunicó con el jefe del departamento médico de Talleres de Córdoba, Julio Ribeyro, para que nos comentara cual es el diagnostico de Miguel Araujo y nos llevamos una sorpresa.

"El jugador tiene una contusión osea post traumatica en cóndilo externo de la rodilla izquierda. El tratamiento para este tipo de lesiones es darle dos semanas de reposo. Por eso no jugará el clásico del fin de semana y en principio no llegaría a su selección ", enfatizó Julio Ribeyro a EL BOCÓN en exclusiva

LEE ADEMÁS: