Mauricio Montes: "Llegó la oportunidad y tengo que aprovecharla al máximo"

Mauricio Montes tendrá la gran oportunidad de mostrarse en la Selección Peruana luego de haber sido convocado por Nolberto Solano para el microciclo de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019. El delantero de Ayacucho FC, quien lleva 5 goles en 10 encuentros, habló tras su llamado.

"Siempre cuando me preguntaban por una posible convocatoria a la Selección respondía que no era mi prioridad, pero que si llegaba ese momento cumpliría uno de mis sueños. Pues, bien, ahora llegó esa oportunidad y solo tengo que aprovecharla al máximo", indicó Mauricio Montes para Radio Ovación.

Además, reveló que alguna vez fue preseleccionado en la categoría Sub 20: "Yo en estos momentos solo me preocupaba en hacer bien las cosas con Ayacucho y conseguir todo lo mejor posible en el campeonato. ¿Si antes fue convocado? Recuerdo que fui llamado a una preselección Sub 20 con Julio César Uribe".

Finalmente, el delantero habló sobre aquellos que han sido llamados por Solano: "Hay buenos chicos muy buenos y rápidos y solo queda desearle lo mejor a todos para hacer más adelante unos buenos Juegos Panamericanos", sentenció.

