La Selección Peruana perdió ante Argentina en el encuentro disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El tanto lo hizo el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez sobre el final del primer tiempo.

Durante los primeros minutos del segundo tiempo, Perú tuvo posibilidad de poner el empate, luego de un penal cometido a Jefferson Farfán, quien había ingresado minutos antes en reemplazo de Gianluca Lapadula.

El remate de Yotún se estrelló en el palo superior y salió fuera, lo que generó una inmediata reacción en los defensores argentinos Cristian Gabriel Romero y Nicolás Otamendi, ambos celebrando el fallo delante del peruano.

La acción de los futbolistas fue criticada por el periodista argentino Martín Liberman en sus redes sociales: “¡Y la gente lo festeja! Insólito”. El comentario del periodista generó comentarios divididos entre los usuarios.

Y la gente lo festeja! Insolito https://t.co/ndRmOkc83W — Martin Liberman (@libermanmartin) October 15, 2021

Tras el encuentro, Ricardo Gareca indicó: “No queda otra que seguir. No era lo que esperábamos. No bajar los brazos y seguir peleando hasta último momento. Hay que prepararnos para las dos fechas que viene. Somos una selección que responde. Si bien no se tuvo los resultados deseados, hay un grupo de muchachos que responden. Podemos confiar en cada uno de los jugadores”.

“Al término de estas tres fechas no nos vemos bien. Tratar de no bajar los brazos. Estamos en una situación complicada y difícil. No somos una selección que pierde la confianza, pero reconozco que no es un buen presente. Balance negativo para nosotros en cuanto números y resultados”.