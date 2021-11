El triunfo de la selección peruana ante Venezuela, recibió elogios del polémico periodista argentino Martín Liberman, a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, el ex futbolista y ahora comentarios, Sergio Ibarra, lo tildó de mala leche, debido a las pasadas críticas del argentino hacia Carlos Zambrano.

Sergio Ibarra, muy activo en sus redes sociales, ya intercambió varios mensajes con Martín Liberman, pero el debate parece que todavía no acaba. Ahora el periodista vuelve a ser muy crítico con el ex futbolista.

“Jajaja, no sé quién eres, maestro. Para mí, no existes. Yo solo dije que los peruanos de Boca Juniors jugaban flojo. Saliste a decir que no podía elogiar la victoria peruana. Te haces el patriota y eres un ridículo. Es un milagro que estés en la TV. Ni conjugar los verbos sabes. Suerte, ‘Checho’, jaja”, escribió el periodista.

