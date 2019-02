Mariano Closs revela el enojo de Independiente por Christian Cueva

Christian Cueva no será jugador de Independiente de Avellaneda, luego de que su pase se cayera por exigencias del club ruso (altas pretensiones económicas) y a un pedido especial del entorno del volante de la selección peruana. Así lo explicó Mariano Closs en su programa "Closs Continental",

"Hasta que no viera el contrato de Cueva registrado en AFA, yo no iba creer que era jugador de Independiente. Primero hubo un pedido especial cuando todo estaba acordado con Krasnodar, gente del entorno del futbolista pidió más dinero, pidió algunas otras cuestiones que significaban pasajes y demás", indicó el periodista de Fox Sports.

Además, reveló las razones por las que no se concretó el traspaso: "Después apareció la Universidad San Martín pidiendo el 5% del mecanismo de Solidaridad, Independiente no se quería hacer cargo y también unos temas de retención en el contrato del jugador y el número subía a 1 millón de dólares más. En Independiente no gustó para nada esto", agregó.

Finalmente, el todavía jugador de Krasnodar podría llegar a Santos de Brasil, que está dispuesto a pagar 7 millones de dólares por su fichaje, con un sueldo de 2 millones de dólares anuales y un contrato por cinco temporadas.

