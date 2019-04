Closs sobre Guerrero: "Es el centrodelantero más extraordinario de Sudamérica"

Continúan los elogios de Mariano Closs para Paolo Guerrero. El famoso relator argentino de Fox Sports volvió a tener buenos comentarios para el 'Depredador', quien retornó este último martes a la Copa Libertadores y marcó un doblete para la clasificación de Inter de Porto Alegre.

"Admiro profundamente a Paolo Guerrero. Es el centrodelantero más extraordinario que tiene el fútbol de Sudamérica, es un grande de verdad. No hay un centrodelantero que juegue en Sudamérica como Paolo", elogió Mariano Closs al capitán de la Selección Peruana en entrevista para ATV+.

Respecto a la bicolor, habló sobre la campaña de Perú en el Mundial: "Perú hizo un buen tramo final en las Eliminatorias, como Uruguay y Brasil. La Copa del Mundo de Perú no me disgustó para nada, lamentablemente no convirtió (gol), sufrieron distracciones y yo le dije a Ricardo (Gareca) que mereció más que la no clasificación", añadió el relator de Fox Sports.

