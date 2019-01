Marcos López y sus primeras palabras como jugador de SJ Earthquakes

Marcos López fue anunciado como jugador de SJ Earthquakes en sus redes sociales, el volante peruano le mandó un mensaje a todos los hinchas del equipo que tiene como principal objetivo campeonar esta temporada en la MLS.

'Quería agradecer al club San José por confiar en mí, mandarle un saludo muy especial a los hinchas, espero este año poder cumplir los objetivos, ya nos estaremos viendo un fuerte abrazo', fue el mensaje que Marcos López dejó en el Twitter oficial de San José Earthquakes.

Left back. Welcome to the black & blue, Marcos. pic.twitter.com/VPMBa6OoIv