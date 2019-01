Marcos López citó a Daniel Peredo para explicar triunfo de Perú

Marcos López fue uno de los valores más altos en la presentación de la selección peruana sub20 ante Uruguay, el atacante nacional se las ingenió para meterse al área y crear el penal, que a la postre le terminó dando los tres puntos al cuadro comandado por Daniel Ahmed.

Recordó a Peredo

'No se si justo, pero sé que fue cierto', fue lo que comentó el jugador de la selección peruana sub 20, citando una de las frases del recordado Daniel Peredo tras el gran triunfo conseguido ante Uruguay en el debut del Sudamericano Sub 20 Chile 2019.

La selección peruana Sub-20 debutaba en el Sudamericano de Chile ante Uruguay con altas expectativas. Esta generación de jugadores llegaba con mayor rodaje, minutos y experiencia en la Primera División peruana, y eso ya era un gran mérito.

La primera mitad de Perú fue un cachetazo de los charrúas, que manejaron los hilos del partido, tuvieron las acciones más claras y acabaron los primeros 45 minutos con un gran porcentaje de posesión del balón.

Perú no daba ni tres pases seguidos, pero tampoco sucumbía en su arco. En tanto, en la vereda de al frente, Uruguay desperdiciaba sus chances, no encontraba el puntillazo final, y eso fue algo que no se iban a perdonar. En el segundo tiempo la historia sería diferente para la 'blanquirroja' encontrando un penal que les bastaría para quedarse con los tres puntos.