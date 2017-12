Manuel Burga: ¿qué significa el término 'no culpable'?

Según la cuenta de Twitter de Reuters Latam, Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y acusado de asociación ilícita fue declarado NO CULPABLE de los delitos que se le imputan por un jurado estadounidense en Nueva York.

Por ello, El Bocón conversó con José Luis Noriega, abogado y ex presidente de la Comisión de Justicia de la FPF, quien explicó qué diferencia legal existe entre ser declarado NO CULPABLE A ser INOCENTE.

"No significa inocencia completa. Hay que esperar el pronunciamiento definitivo y la apelación de la fiscalía de Estados Unidos. Las cosas están muy superficiales. Sin embargo la NO CULPABILIDAD significa que hay cierto grado de inocencia, ha hecho algo intencionalmente", precisó.

Además, señaló que mientras no se confirme el fallo por medio del jurado estadounidense, Manuel Burga no podrá salir del país y toda su condición legal seguirá igual. Sobre esta resolución, el procedimiento aún está pendiente pues se esperará a que la fiscalía estadounidense apele, pues esa entidad acusó a Manuel Burga de haber recibido millones de dólares por parte de Mariano y Hugo Jinkis, empresarios argentinos de Full Play y Rafael Esquivel, ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVP) a su cuenta en el banco Wells Fargo, en Miami.