Una vez conocida la sanción del Comité de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), donde se encontró culpable de soborno a Manuel Burga, y por ende se decidió inhabilitarlo de por vida. El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol indicó que dicho castigo no tiene ningún sentido, ya que hace nos meses el fue absuelto por la justicia norteamericana.

“Preferí guardar silencio a mi regreso de Estados Unidos ya que era lo más oportuno, pero ante una situación como esta que a primera vista es sorpresiva y para mí, totalmente fuera de lugar salgo a hablar. Esta resolución de FIFA ha tomado el expediente que por el que se me juzgó en Estados Unidos y ha planteado una sanción de orden ético”, dijo Burga al programa ‘Superdeporte’.

Asimismo, señaló que nunca fue notificado de manera oficial acerca de la sanción que le fue impuesta. “No he sido notificado formalmente de este proceso y no he podido defenderme, en consecuencia, qué sanción me pueden aplicar sobre lo mismo, no hay forma. Ahora aparece esto de sorpresa y tendré que ver con mis abogados, qué se puede hacer”, agregó el ex mandamás del fútbol peruano.

Por último, el ex dirigente del fútbol peruano se mostró contrariado por todo lo que viene pasando. Precisó que la FIFA tenía conocimiento del proceso que llevaba en Estados Unidos.

“En marzo, la FIFA se apersonó a los Estados Unidos, ellos conocían todo el expediente, en consecuencia por lo que yo fui declarado inocente en los Estados Unidos, para la Comisión de Ética soy culpable, es algo que no tiene sentido”, sentenció

