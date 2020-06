Pone paños fríos. Magaly Medina aclaró que no fue racista con Edison Flores tras sus últimos comentarios ya que miles de seguidores la increparon por lo dicho sobre el jugador de la selección peruana en su último programa de TV.

Y es que Magaly Medina dijo que Edison Flores era ‘feo’ y ‘orejon’: “No es el típico galán, a él lo quieren por su buen corazón”, señaló la famosa ‘Urraca’ en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

Por ello, la periodista recibió miles de comentarios al referirse del ‘Orejas’, así que decidió aclarar que no fue racista en ningún momento por referirse a Edison Flores: “Qué voy a ser racista yo, tremenda cholita venida de Huacho, provinciana, padres provincianos (...) desde que estoy en televisión la palabra “fea” es el adjetivo que siempre usan para intentar fastidiarme, demolerme o hacerme sentir mal”, indicó.

Asimismo, Magaly Medina señaló que ha sido ‘cariñosa’ con Edison Flores ya que no tuvo ninguna intención de denigrarlo: “Eso no lo haría jamás, estúpida no soy”, culminó.

