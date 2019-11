Debido a la cancelación del amistoso de la selección peruana ante su similar de selección de Chile, en Fox Sports Radio Perú debatieron sobre el conflicto social que vive el país del sur y que derivó en la decisión de muchos jugadores de la ‘Roja’ de no enfrentar a la blanquirroja.

Flavio Maestri, quien jugó algunas temporadas en la Universidad de Chile y se mostró a favor de la decisión de los jugadores de no jugar, tuvo un fuerte debate con Eddie Fleischmann sobre la crisis socioeconómica en Chile. Para el exdelantero de Sporting Cristal, no se debe generalizar y culpar a todos los chilenos porque siempre hay infiltrados que generan violencia.

En uno de sus argumentos, Flavio Maestri mencionó: “Están pidiendo lo justo. Cuando tú (Eddie Fleischmann) ganes sueldo mínimo vas a entender todos los problemas que están pasando en Chile”.

Bajo el argumento de no jugar por conflictos sociales, para Eddie Fleischmann, la selección de Venezuela y Corea del Norte no deberían jugar desde hace muchos años. La idea no fue compartida por Maestri, quien mostró su apoyo a la postura de los seleccionados chilenos que no jugarán por solidaridad a sus compatriotas.

