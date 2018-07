​Luka Modric recibe camiseta de Perú tras disputar final de Rusia 2018

Luka Modric fue sorprendido con una camiseta de la selección peruana tras disputar la final del Mundial Rusia 2018 ante Francia. La revista Cosa Seria de Arequipa hizo entrega del detalle al mediocampista que brilla en la Liga Española con Real Madrid.

Le dieron la 'blanquirroja'

'Muchas gracias' y un fuerte apretón de manos, fue la respuesta del jugador que hizo todo lo posible por consagrarse campeón, pero solo se terminó llevando a casa el premio consuelo de haber sido elegido balón de oro.manos.

'Claro que me ha gustado el reconocimiento (el premio al mejor jugador). Gracias a los que me han elegido, pero me hubiese gustado más ganar este Mundial. No ha podido ser y ahora a descansar bien y en los próximos días a celebrar esto, porque para Croacia es muy grande, aunque la sensación es agridulce', dijo en la zona mixta del estadio Luzhniki, tras el partido.