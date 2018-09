Luis Rubiños a EL BOCÓN: "Tenemos jugadores para hacerle daño a Alemania"

Luis Rubiños, es un exmundialista que hace 38 años enfrentó a Alemania por el tercer partido del grupo D del Mundial México 70, en el estadio de Nueva León. Ambas selecciones llegaban con cuatro puntos a este duelo producto de sus victorias ante Bulgaria y Marruecos. Como todos saben ese duelo ante los 'teutones', caímos 3-1 y en cuartos de final enfrentamos a Brasil, con quien perdimos 4-2 y nos eliminaron

EL BOCÓN lo llamó al exarquero Luis Rubiños que atajó en 38 ocasiones con la “Bicolor”.

¿Cómo analiza al rival de hoy?

La verdad que esa es otra Alemania (risas). Tiene buen equipo. Además, está probando jugadores su técnico Low. Elevó mucho su nivel de fútbol. A pesar que en nuestro tiempo era el mejor junto a Brasil. Ellos vienen heridos por el Mundial y por el resultado ante Francia van a querer a salir a matar desde el arranque.

¿Cómo es el jugador alemán?

Es fuerte, disciplinado mentalmente y con el tiempo le agregó técnica con el balón. Son jugadores potentes y que no solo te hacen daño con el juego áreo, sino buscan otros recursos. Su fuerza es contundente.

¿Cómo Perú le puede hacer daño?

Nosotros le podemos hacer daño con esa picardía que tenemos y velocidad para vulnerarlos por las bandas. Hoy vamos a hacer un buen partido. Tenemos la técnica, habilidad para poder hacerle un gran partido.

¿Qué consejos le puede dar a Pedro Gallese para que no pase una situación a la que usted padeció con esos tres goles?

Son otros tiempos. Gerd Mueller hasta con el pelo te hacía un gol. Franz Beckenbauer parecía un director de orquesta. El fútbol cambió mucho. Pedro Gallese tiene que saber pararse y estar muy atento. Me gustaría que repita esa actuación en la Bombonera.

¿Por qué cree que Perú no sostiene el nivel?

Le falta un jefe dentro del equipo, sobre todo en el medio sector y en la defensa también para manejar en momentos complicados. En mi tiempo los líderes eran Orlando La Torre, Héctor Chumpitaz, Cruzado, Gallardo y ‘Perico’ León. Porque a veces los chicos se desordenan. Hay que aprovechar que tienen mucho talento.

¿Algún anécdota en ese partido con Alemania?

En esa época no se intercambiaba camiseta mayormente. Recuerdo mucho que el arquero Sepp Maier me regaló sus guantes. En esa época yo no tapaba con eso. “Imagínate que el mejor arquero del mundo tenga ese gesto”. Yo estaba muy contento por ese gesto, pero fastidiado por el resultado.

Es bueno qué Perú se enfrente a rivales tops a fin de prepararse para la Copa América y las Eliminatorias.

La verdad que estamos en un gran momento porque cada día que pasa están saliendo nuevois chicos. Tenemos material para conseguir grandes cosas y Gareca sabe manejar este grupo. Ahora, se ve un equipo más ambicioso.

LEE ADEMÁS: