Luis Advíncula vaciló a Marcos López en plena entrevista | VIDEO

Ricardo Gareca sorprendió incluyendo a Marcos López en su lista de convocados para los duelos que sostendrá la selección peruana frente a Paraguay y El Salvador.

Marcos López ya se encuentra junto con la selección peruana en la concentración en Nueva Jersey y atendió a los medios de comunicación.

Mientras era entrevistado, Marcos López recibió bromas de Luis Advíncula, quien pasaba por ahí. "Díganle que se corte el pelo", se le escuchaba decir al lateral de Rayo Vallecano.

Marcos López respondió ante las burlas de su compañero y señaló que se vive buen ambiente en la selección peruana.

"Es bueno que los compañeros te bromeen porque te hacen sentir parte del grupo. Ahora me dijeron que tengo que cortarme el cabello. Siempre me lo corto, pero esta vez el peluquero no llegó", comentó.