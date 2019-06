Selección peruana

Luis Advíncula tras golpe ante Costa Rica: "Ni loco me pierdo la Copa América 2019" | FOTO

El lateral de la 'bicolor' dijo sentirse bien luego de la dura caída que tuvo ante Costa Rica

2019/06/06 - 12:20

Calmó a todos. Luis Advíncula fue titular en el partido amistoso que sostuvo la selección peruana ante Costa Rica en el estadio Monumental, sin embargo, en el segundo tiempo del encuentro, el lateral de la 'bicolor' cayó mal en una jugada y tuvo que ser cambiado al instante.

Y es que en ese preciso instante, el dirigido de Ricardo Gareca cayó encima de su tobillo y las alarmas se encendieron porque tuvo que ser ayudado por el área médica de la FPF para poder salir del campo de juego. Sin embargo, al término del partido, el exjugador del Rayo Vallecano se refirió al respecto.

"Me doble el tobillo. Yo me siento bien, no pasa nada. A mí no me saca nadie, hermano (risas). Ni loco me pierdo la Copa América", dijo Advíncula al término del partido en la zona mixta del coloso de Ate. Finalmente, el médico de la selección peruana había 'adelantado' que se trataba de un esguince.

Asimismo, los resultados de los exámenes que se le realizaron al jugador arrojaron exactamente un esguince de tobillo pero que no lo descarta de la Copa América 2019 según el médico Julio Segura.

