Luis Advíncula está dispuesto a jugar en Segunda División con Rayo Vallecano | VIDEO

Luis Advíncula aún no tiene definido en qué club jugará durante la temporada 2019-20. Por ahora, el defensor de la selección peruana le pertenece a Rayo Vallecano, club que ejerció la opción de compra por 3.3 millones de euros. En entrevista exclusiva con EL BOCÓN, el popular 'Bolt' no descartó la opción de jugar en Segunda División.

"Pensé que Rayo iba a comprar mi pase antes, no lo hicieron, pero lo hicieron después de la Copa América. Mi idea es quedarme en España, fue mi idea después de ir a jugar al Rayo, estoy contento porque me pudieron comprar y veremos qué va a pasar", indicó el defensor de la selección peruana.

Eso sí, 'Bolt' no tendría ningún problema en jugar con Rayo Vallecano en la Liga 1,2,3: "Ellos son los dueños de mi carta pase y yo voy a hacer lo que ellos decidan, si ellos me dicen que tengo que quedarme a jugar con ellos en Segunda, yo encantado", afirmó Advíncula.

Respecto a los rumores que lo acercan a Leganés, el defensor fue claro y señaló que no hay nada definido: "Se hablan de muchas cosas y a las finales no se da nada. Yo simplemente estoy esperando lo que me diga mi representante y más adelante veremos", sentenció.

