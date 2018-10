Luis Advíncula se comparó con Reimond Manco y lo llena de elogios

Luis Advíncula es, hoy por hoy, el jugador más destacado de la selección peruana entre aquellos que militan en el extranjero. Esta vez, el jugador habló de su rendimiento y se comparó con un jugador que tenía todas las condiciones para ser de los mejores, Reimond Manco, a quien llenó de elogios.

“Yo no he sido un dotado del fútbol, como Reimond Manco. Para mí, lo es. Se puede sacar cinco jugadores encima. Lo mío fue distinto: trabajo. Y hasta ahora lo hago”, dijo Luis Advíncula a Gol Perú luego de recordar sus inicios en el fútbol, donde no era de los más destacados en el Torneo Descentralizado.

Además, el lateral derecho habló sobre el supuesto interés de Atlético de Madrid: “Ahora estoy más maduro. Mis primeras experiencias en Europa no fueron tan buenas. Llegué a España por una revancha personal. Quería ver si realmente podía jugar en una buena liga”, agregó Luis Advíncula.

