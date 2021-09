El defensa peruano Luis Advíncula sufrió una durísima falta en el rostro en el encuentro que Boca Juniors está disputando ante Atlético Tucumán, en condición de visita. Lo curioso es que a pesar de que la falta es muy clara, y hasta peligrosa para la integridad física del lateral, un comentarista de TyC Sports dijo que “no era para tanto”, como insinuando que el seleccionado nacional estaba exagerando.

Según se puede apreciar en las imágenes, Luis Advíncula hizo gala de su buen estado físico para cortar un peligroso avance del elenco local. Sin embargo, en esa jugada el jugador Carrera se barrió y propinó una fuerte patada en el rostro del peruano.

El periodista argentino que comentaba el encuentro primero alabó la acción de Advíncula: “¡Qué recuperación la del peruano!”, dijo. No obstante, segundos después insinuó que el defensa estaba exagerando el golpe que recibió. “No es para tanto, a lo mejor cuando baja esa pierna, pero es un movimiento lógico”, expresó.

Cuando el comentarista vio varias veces la jugada, desde distintos ángulos, no le quedó otra opción que admitir que el peruano no estaba fingiendo y que el infractor mereció irse a las duchas. “Era para roja”, apuntó. El árbitro Hernán Mastrángelo no sacó ni tarjeta amarilla.