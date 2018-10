Luis Advíncula: Rayo Vallecano obtuvo negativo récord histórico en La Liga

Una nueva derrota para Rayo Vallecano, que en casa la ha pasado realmente mal. Luis Advíncula jugó los 90 minutos del partido ante Getafe, un rival que se presentaba como accesible para obtener una victoria, pero terminaron cayendo en Vallecas por 1-2.

Esta nueva derrota para Rayo Vallecano ha dejado un negativo récord histórico: es la primera vez en toda la historia del club que obtiene un punto de 12 posibles, siendo el peor arranque en la historia del Rayo en La Liga. Situación preocupante la del equipo de Míchel, pues siguen en zona de descenso con 5 puntos y se ubican en la posición 19°.

Hace 5 jornadas no puede ganar Rayo Vallecano, que solo lleva un partido en La Liga obteniendo 3 puntos. Luis Advíncula tuvo un partido discreto ante Getafe y su goleador, Raúl de Tomás, nada pudo hacer pese al gol marcado en la segunda etapa. Folquier marcó el primero para Getafe y Akieme, en contra, amplió el marcador para la visita.

Como era de esperarse, en conferencia de prensa le consultaron al DT de Rayo Vallecano sobre su continuidad y afirmó lo siguiente: “Estoy tranquilo. De momento nadie de la directiva ha hablado conmigo. La plantilla sigue creyendo en lo que hacemos y es importante no cambiarlo, que no haya ruptura, que no perdamos el control. Seguridad en todo ello”, sentenció Míchel.

