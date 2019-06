Luis Advíncula no cree en calculadoras ni matemáticas tras el empate ante Venezuela | VIDEO

La selección peruana empató en su debut ante Venezuela en la Copa América. El equipo de Ricardo Gareca tuvo varias posibilidades de abrir el marcador, sin embargo, las anotaciones fueron anuladas por el VAR debido a la posición adelantada.

Al término del partido, los jugadores declararon ante la prensa y el que se refirió a los episodios del partido e incluso dijo que no es momento de pensar en calculadoras ni matemáticas ya que es el primer partido de la Copa y que el resultado de esta tarde ante Venezuela.

"Ahorita no existe la calculadora, es nuestro primer partido y no se ganó, pero el empate tampoco es malo", dijo el lateral en la zona mixta del estadio Arena Do Gremio. Asimismo, el 'Bolt' peruano fue consultado sobre la variación en el esquema que hizo Ricardo Gareca para el primer partido en Brasil 2019.

"Si nos sentimos cómodos en el campo a pesar del cambio de esquema, le llegamos a Venezuela por todos los lados solo que el arquero tuvo una buena tarde", finalizó el exjugador del Rayo Vallecano antes de regresar al hotel de concentración de la selección.

