Advíncula manda emotivo mensaje a los hinchas de la selección peruana

Luis Advíncula mandó un emotivo mensaje a los hinchas de la selección peruana tras caer ante Francia y ser eliminados del Mundial Rusia 2018. Lateral derecho de la blanquirroja fue uno de los más afectados por el resultado, a manera de disculpas realizó una publicación en redes sociales agradeciendo el apoyo.

Agradece el apoyo

'No hay palabras para explicar el profundo dolor que sentimos TODOS!!! Por esta derrota y terminar con el sueño de todos tan rápido , creo que equipo entregó todo lamentablemente no alcanzó, muchas gracias a todos los peruanos que vinieron a apoyarnos dejaron muchas cosas por estar aquí con nosotros y a todo el PERÚ por el apoyo incondicional.nos queda un partido para terminar de la mejor manera, otra vez MUCHAS GRACIAS!!!', escribió Luis Advíncula en su cuenta de Facebook.

Un tanto de Kylian Mbappé, que entró en el restringido grupo de los goleadores de menos de 20 años en mundiales, dio a Francia la clasificación para los octavos de final del Mundial Rusia 2018 y apagó el sueño de una selección peruana, eliminada de forma matemática en su retorno a la competición 36 años después