Luis Advíncula corrió como 'Bolt' pero no evitó gol de Valencia

Luis Advíncula no pudo evitar la derrota de su equipo, Rayo Vallecano, en esta jornada de LaLiga Santander, el equipo madridista fue ampliamente superado en el territorio del Valencia. Incluso el jugador de la selección peruana corrió como Usain Bolt para evitar el tercero, pero su esfuerzo fue en vano.

Prendió la moto

Luis Advíncula corrió como 'Bolt' pero no pudo evitar gol, lateral de la blanquirroja intentó retroceder de la forma más rápida posible para alcanzar a Gameiro, pero no lo logró. El Valencia anotó y sentenció el 3-0 en un partido que no le resultó mayor problema durante el trámite.

Valencia logró su primera victoria en casa en la liga española a costa del cuadro donde milita el jugador de la selección peruana. El buen momento de cara a puerta de Santi Mina fue una de las claves de la victoria local, así como la aportación de Rodrigo, quien, aunque no marcó, fue clave en el juego ofensivo de su equipo.

La primera mitad fue intensa, una serie de rebotes llevaron la pelota a los pies de Luis Advíncula, que envió el balón a un poste, esta fue una de las más claras del Rayo Vallecano en el juego realizado sobre el gramado del Mestalla.

Con este resultado, el Rayo de Luis Advíncula se mantiene en zona de descenso, con una sola victoria hasta el momento.