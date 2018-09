Luis Advíncula celebra su buen momento y Renato Tapia lo trolea en Instagram

Tremendo vacilón. Luis Advíncula vive su mejor momento, esta vez en el Rayo Vallecano y también en la selección peruana, sin embargo, una de sus mejores actuaciones fue el útlimo viernes cuando enfrentó al SD Huesca por La Liga. El defensor peruano tuvo una gran oportunidad de anotar su primer gol en su nuevo club pero el palo le negó la oportunidad.

Asimismo, el 'Bolt' de la 'bicolor' subió una foto grupal a su cuenta oficial de Instagram pero no pensó que sus propios compañeros de la selección peruana lo iban a 'trolear'. El primero en apuntarse fue Renato Tapia, que no dudó en comentar la foto.

"Menos mal no te agrandaste", escribió Renato Tapia dentro de la publicación. Hasta el momento, Advincula no ha respondido el comentario, sin embargo, subió un video a su cuenta de Instagram en donde disfruta de su buen momento. El 'Rayo' no dudó en bailar dentro de su auto al ritmo de una canción.

