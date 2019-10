Luciana Rubinska de Fox Sports revela que sus hijos prefieren ver un partido de Perú en lugar de dibujitos | VIDEO

Luciana Rubniska es una de las conductoras que tiene la cadena internacional Fox Sports. Ella es presentadora de noticias en "Agenda Fox" y en las últimas horas ha publicado un tuit en el cual hace una revelación que sorprende a propios y extraños.

La periodista argentina confesó en Twitter que sus hijos de 5 años prefieren ver un partido de la selección peruana antes que ver dibujos animados, hecho que para muchos ha generado asombro.

Este tuit coincidió con el partido que se jugaba en el Estadio Nacional entre las selección de Perú y Uruguay, el cual terminó 1-1 con goles de Darwin Núñez y Christofer Gonzales.

"Mis hijos no ven dibujitos. Ellos quieren fútbol. Como no hay, me piden que ponga YouTube para ver partidos viejos. Pidieron Peru-Chile, River-Boca, y así seguimos. Tienen 5 años. Relatan, comenten y cantan canciones de cancha. Piden por “chiquito” Garcia. Todo muy normal", escribió la periodista en su cuenta oficial.

Luciana Rubniska es una periodista deportiva que ha sabido ganarse un espacio en los medios Fox Sports Argentina y C5N. En medio de esta ajetreada carrera conoció al futbolista Lucas Ferreiro, con quien terminó casándose.

El 2014 para Luciana Rubniska fue de consagración total, pues fue la primera mujer argentina en ganar un Martín Fierro de Cable por su trabajo en el rubro del periodismo deportivo. Ella, es madre de Nicolás y Pedro, de quienes siempre comparte fotos en su cuenta de Instagram.

