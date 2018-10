Los mundialistas que hasta ahora Ricardo Gareca no ha vuelto a convocar

¿Regresarán? La selección peruana está a poco de jugar su tercer partido amistoso luego del mundial de Rusia 2018, este 12 de octubre enfrentará a la selección de Chile y el último viernes anunció su lista de convocados para la gira por Estados Unidos. La sorpresa fue la no convocatoria -nuevamente- de 4 jugadores que estuvieron vistiendo los colores de la 'bicolor' en las Eliminatorias y también durante el mundial.

Carlos Cáceda

Tuvo un paso oscuro y corto por el fútbol mexicano, pues llegó a equipo de Veracruz y tuvo que competir con Pedro Gallese que es el arquero titular de dicho club. Lo que pedía Ricardo Gareca para todos sus seleccionados era: Continuidad, y la 'Pantera' no lo venía logrando en el exterior. La oportunidad que tuvo fue volver al fútbol nacional, pero no a un equipo 'grande' como cuando pertenecía a Universitario, sino que llegó a Real Garcilaso del Cusco.

Alberto Rodríguez

El 'Mudo' se despidió del mundial en el minuto 45 del partido contra la selección de Francia. Los 34 años del ex jugador de Sporting Cristal no pasan en vano y sobre todo las lesiones son los que limitan al zaguero de la selección peruana. Luego del mundial de Rusia 2018, Rodriguez llegó un acuerdo con Junior de Barranquilla para rescindir su contrato, el defensa quedó libre y no fue convocado para los amistosos ante Holanda y Francia. El seleccionado regresó a Universitario y solo jugó 45 minutos, pues se volvió a lesionar ante Cantolao.

Aldo Corzo

El lateral de la selección peruana ha sido claramente superado por Luis Advincula, por ello, no tuvo minutos en el mundial de Rusia 2018, sin embargo, parecía estar en la selección como suplente del 'Rayo'. A poco de los amistosos con los países europeos, Corzo sufrió un fuerte choque en el clásico peruano ante Alianza Lima, el defensor permaneció internado algunos días en una clínica local y quedó fuera de la lista de Ricardo Gareca.

Paolo Guerrero

La sanción del 'Depredador' ha afectado muchísimo en su carrera futbolística, a poco de su debut con su nuevo equipo brasileño, el Internacional de Porto Alegre, el Tribunal Federal Suizo reactivó el castigo del delantero dejándolo fuera del torneo carioca y también de la selección peruana. El 'Tigre' Gareca se ha mostrado incómodo por la falta de un '9' en la 'blanquirroja.

