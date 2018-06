Los elogios del técnico de Portland Timbers hacia Andy Polo

El domingo 8 de abril, Andy Polo dejó el Morelia de México para buscar un nuevo rumbo en la MLS con el Portland Timbers. Desde su arribó al elenco de Giovanni Savarese jugó en 7 ocasiones, pero hasta el momento no anotó ningún gol.

Escribe: Jean Pierre Maraví

Sin embargo, esto no parece incomodarle a su técnico Giovanni Savarese, quien le contó a EL BOCÓN como viene trabajando Andy Polo en su equipo.

"En este tiempo que viene trabajando con nosotros su desempeño en el equipo ha sido muy bueno. Andy Polo está aprendiendo a estar más concentrado en la marca y a eso súmale la velocidad que tiene. Para mi es un jugador muy útil en mi equipo", fueron las primeras palabras de Giovanni Savarese a El Bocón.

El técnico venezolano afirmó que no está preocupado por qué Andy Polo no anota en su Portland: "Él tiene otras funciones en el equipo, es un jugador colaborativo, empeñoso, Es un chico que no le gusta mucho hablar. En Italia jugaba de 9. Ahora, yo lo ubico en la misma posición que lo utiliza Ricardo Gareca en la selección peruana y como te digo me viene rindiendo muy bien. Inclusive, autorice que vaya antes a Perú para que se ponga las órdenes de su selección".

Finalmente, el técnico Giovanni Savarese piensa que Perú será la sorpresa en el Mundial Rusia 2018: "Te comento,hace poco vi el partido donde le ganaron a Francia en el Parque de los Príncipes y tenían un juego maravilloso. Ahora, luego de 36 años le demostraran a todos la calidad de jugadores que tienen en esta cita mundialista".