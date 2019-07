Lima 2019 | Silvio Valencia: "Mi perrito Peluchín se durmió viendo a la selección peruana" | VIDEO

La selección peruana Sub 23 dirigida por Nolberto Solano debutó con una derrota 0-2 ante Uruguay por el Grupo B de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en el partido disputado en el estadio de San Marcos.

Tras el resultado, el periodista deportivo Silvio Valencia arremetió contra la selección peruana en el programa Polémica Deportiva de Best Cable. "Fue una lágrima. Mi perro Peluchín se fue a dormir y me dijo: este partido no pasa nada", indicó.

El siguiente partido de la selección peruana Sub 23 será ante la selección de Honduras, que viene de vencer a Jamaica por 3 a 1 luego de remontar el marcador. No hay margen de error para el equipo de 'Ñol'.

