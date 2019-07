Lima 2019 - Selección peruana Sub 23 | El posible once de Solano para el debut ante Uruguay

El técnico de la selección peruana Sub-23, Nolberto Solano, tiene una incertidumbre de fondo, a tres días para su debut ante Uruguay por los Juegos PanamericanosLima 2019: la respuesta que pueda encontrar del plantel a la adaptación al campo sintético. Por ello, y sin perder más tiempo, jugarán hoy un amistoso ante su similar de Ecuador (8:30 p.m.) en el estadio San Marcos a puertas cerradas, recinto con gramado artificial donde se disputarán los partidos.

‘Ñol’ sabe que no es un tema menor, pues de los 18 jugadores solo Yuriel Celi -quien no será tomado en cuenta en el once inicial del próximo lunes- ha disputado ya un torneo en este tipo de campo. Fue con la Sub-17 en el Sudamericano.

Para ello ya tuvieron una práctica en el Newcamp de Chorrillos, que cuenta con campos sintéticos, pues en todos los microciclos se habían mantenido en el céspéd natural de la Videna. Esta noche será un examen importante para el equipo del ‘Maestrito’. La selección peruana alinearía con: Carlos Cáceda; Eduado Rabanal, Jefferson Portales, Gianfranco Chávez, Junior Huerto; Jesús Pretell, Jordan Guivin, Yamir Oliva; Kevin Quevedo, Mauricio Montes y Andy Polar.

Si bien el choque ante la escuadra ecuatoriana será el segundo amistoso de preparación previa, esta será la primera vez que los integrantes de la bicolor conozcan el campo sintético del recinto deportivo en donde se desarrollará oficialmente el torneo, ya que el anterior amistoso ante Sport Boys (2-2) se jugó en la Videna. Perú integra el Grupo B junto a Jamaica, Honduras y Uruguay.

Llegaron charrúas

En cuanto al rival, la selección uruguaya ya se instaló en la Villa Panamericana tras llegar ayer por la tarde a suelo limeño. Sus 18 seleccionados entrenaron en el gimnasio en busca de dar el batacazo ante Perú.

Una de sus figuras, el mediocampista Francisco Ginella, comentó: “El año pasado en un torneo jugamos todo en sintético, pero más que eso no. Trataremos de adaptarnos, pero sí sabemosque puede influir”.

