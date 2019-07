Lima 2019: ¿Por qué la selección peruana Sub 23 no asistió a la inauguración de los Juegos Panamericanos?

Con la mira puesta en el debut ante Uruguay. La selección peruana Sub 23 de Nolberto Solano no quiso desconcentrarse y por ello el comando técnico decidió no asistir a la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 que se llevó a cabo ayer en el Estadio Nacional.

Pese a que la delegación de fútbol femenino sí asistió, los dirigidos por el 'Maestrito' quedaron concentrados y prefirieron ver la inauguración por televisión. El objetivo de la bicolor es debutar con triunfo ante el vigente campeón.

Solano sigue probando el once

Tras realizar una práctica donde el punto enfatizado fue el trabajo táctico en la labor ofensiva, el comando técnico volvió a probar el posible once titular que mandará el día lunes ante Uruguay.

El partido contó con 20 minutos y Solano pudo mover algunas piezas a consecuencia de la ausencia de Gianfranco Chávez. La gran certeza está de mediocampo hacia adelante, donde volvió a apostar por Kevin Quevedo, Yamir Oliva, Andy Polar y Mauricio Montes. Estos cuatro jugadores tendrán la responsabilidad de llevar peligro al área charrúa.