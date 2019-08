Lima 2019 | Cenaida Uribe arremete contra Karla Ortiz tras declaraciones contra la FPV | VIDEO

AQUÍ | Cenaida Uribe arremetió contra Karla Ortiz tras las declaraciones soltada por la jugadora de la selección peruana contra la Federación Peruana de Voleibol (FPV). La gerente deportivo aseguró que ya no es momento de quejarse y mejor sería asumir las responsabilidades.

'Fácil es decirlo ahora que has perdido, tendrían que hablar antes, no tienen por qué dejarse maltratar porque ellas vienen a dejar todo, pero también deberían exigir que se las respete. Es responsabilidad de la Federación', declaró Cenaida Uribe, actual Gerente Deportivo de Vóleibol en la San Martín.

'Agradezco a los colegios que nos han brindado sus canchas para entrenar, no teníamos agua. Nadie sabe la realidad que nosotras pasamos día a día, lo que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para nada, pero no saben lo que pasan todas estas niñas', fue lo que comentó Karla Ortiz tras el último partido de la selección peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

