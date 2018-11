Leyenda neozelandés que brilló en Europa elogió el trabajo de Gareca

Hace un año, en Lima se vivía con mucha expectativa la antesala al duelo ante Nueva Zelanda, ya que el hincha de la selección peruana soñaba con una posible clasificación al Mundial Rusia 2018. El final, ya es historia, pues como todos recordamos, Perú venció 2-0 a Nueva Zelanda y con ese resultado clasificó a dicho torneo.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El Bocón se contactó con Wynton Rufer, un exjugador neozelandés que estuvo en Werder Bremen y otros equipos rankeados para que nos hable de Perú, ya que un día como hoy su selección enfrentó a la 'Bicolor'.

"Perú es una mejor selección que Nueva Zelanda y eso lo ratificó aquella vez en los resultados. Tienen en el ataque a un jugador como Farfán que es un excelente futbolista y se viene consolidando por mucho tiempo en Europa", dijo Wynton Rufer a este diario.

Finalmente, el ex delantero del Werder Bremen elogió el trabajo del 'Flaco' al mando de la "Bicolor": "Ricardo Gareca viene haciendo un excelente trabajo al mando de Perú. Me gustó mucho su nivel en el Mundial. Lastima que no se le dieron los resultados, pero ahora que me cuentas que sigue al mando ayudará para que tu selección siga en crecimiento".

