Las claves del triunfo de la selección peruana previo a la Copa América

Uno más y nos vamos. La selección peruana aprobó su penúltimo examen previo a su viaje a Brasil para disputar la Copa América. Esta noche no hubo resultados abultados, solo un gol en solitario de Christian Cueva, pero un rendimiento que deja tranquilos a los hinchas y a Ricardo Gareca. Se cumplió con la tarea ensayada durante la semana, no rifar el balón y tenerla, jugar al ras del campo y evitar los errores en salida.

1. Presión y control

Ricardo Gareca repitió, hasta el cansancio, durante los trabajos en la Videna jugar al toque, salir jugando con el compañero mejor posicionado y no complicarse en los rechazos. En el Monumental, la selección peruana cumplió con el encargo del "Tigre". Los primeros minutos de la Blanquirroja fueron agresivos, buscando la apertura del marcador en el primer tramo del encuentro, circuló el esférico por las bandas e inclinó la cancha a su favor por la zona derecha con Luis Advíncula y Christofer Gonzales.

2. El genio de la lámpara

A pesar de su poca continuidad en Brasil y la lluvia de críticas que cae sobre él, Christian Cueva, cuando viste la Blanquirroja, se transforma y se las ingenia para ser protagonista y regalarle a los hinchas golazos que ponen a las tribunas a celebrar. 'Aladino' recibió un buen pase de Raúl Ruidíaz, le 'rompió' la cintura al defensa costarricense en dos oportunidades y la mandó a guardar con un zapatazo que le quemó las manos al arquero Leonel Moreira. El volante de la selección peruana, criticado por muchos, amado por otros, volvió a hacer de las suyas y se alista para la Copa América.

3. Dupla "Pulga-Aladino"

Con el ingreso de Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz jugó más suelto y la sociedad con Christian Cueva funcionó. Precisamente de los pies de la "Pulga" nació el gol de "Aladino". En el primer tiempo, el delantero pasó desapercibido, pero el reeplanteo de Ricardo Gareca le permitió mostrarse, tirarse por la banda derecha y ser desequilibrante en la selección peruana.

4. Sin errores en salida

A diferencia de los amistosos pasados, la selección peruana no cometió errores en salida. La última línea nacional no se complicó y reventó el balón cuando debió hacerlo, salió jugado con toques cortos cuando el rival le dejó los espacios y se mostró ordenado en todo momento. Solo un error de Miguel Araujo en el complemento pudo terminar en gol costarricense, pero Pedro Gallese supo responder. Nuevamente Luis Advíncula hizo bien el recorrido de ida y vuelta y no descuidó su posición. La dupla de centrales Luis Abram y Miguel Araujo no pasaron mayor inconveniente y Miguel Trauco cerró bien la banda izquierda.

