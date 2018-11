Las cinco claves de la derrota de Perú ante Costa Rica

El telón blanquirrojo se cerró. El último partido de la selección peruana del 2018 no tuvo un final feliz y se perdió contra Costa Rica que desveló, nuevamente, los errores nacionales. A diferencia del duelo contra Ecuador, ante los ‘ticos’, Perú propuso y lo buscó, pero no le alcanzó para cerrar el año que regresó al Mundial con una idea clara de juego. Tarea para Ricardo Gareca y comando técnico de cara a los nuevos retos que vendrán en el 2019.

Siete cambios desde el arranque le dieron un nuevo aire a la selección peruana; sin embargo la altura arequipeña, al parecer, nubló a los nacionales y se terminó jugando al pelotazo, con posiciones improvisadas que reflejó la incomodidad por no despedirnos con una nota aprobatoria.

Por: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

1. Errores en defensa

Los dos primeros goles ‘ticos’ llegaron por la pasividad de la marca de la defensa de la selección peruana. En el primero, Miguel Trauco no cierra a Campbell, lo espera y este sacó el pase para que McDonald venza a Pedro Gallese. En el segundo, Matarrita le ‘rompe’ la cintura a Corzo y cede para Cruz que cabecea sin marca. Una vez más, el punto débil de Perú fue la última línea.

2. Falta de control

La dupla Pedro Aquino y Yoshimar Yotún sufrió para controlar a los rivales y Costa Rica no perdonó. Los espacios concedidos en nuestras bandas permitió que la volante costarricense juegue a espaldas de la defensa de la selección peruana y deje mano a mano a McDonald y Campbell con claras chances de gol. La falta de peso y control en el medio campo nacional inclinó la cancha a favor del rival.

3. Último pase errado

Los primeros minutos, la selección peruana dominó el partido, tomó las riendas y el tridente ofensivo Raúl Ruidíaz, Edison Flores y Cristian Benavente ilusionó. Sin embargo, el último toque no fue preciso y costó. La ‘Pulga’ no pudo ‘picar’ como en Estados Unidos y sumó ocho meses sin anotar con la blanquirroja. A pesar que lo buscó, Raúl sigue de espaldas al arco y todo el país lo lamenta.

4. 'Yoshi' nublado

Los pases precisos y filtrados de Yoshimar Yotún hicieron mucha falta ante Costa Rica. El volante nacional no estuvo fino en la Ciudad Blanca y la selección peruana perdió en ataque. Por su zona no se generaron jugadas ofensivas ni se pudo salir con claridad desde nuestro campo. Costa Rica leyó bien el partido y le cerró todos los circuitos a ‘Yoshi’ que no estuvo iluminado.

5. Desorden total

Con el resultado en contra y el reloj presionando, la selección peruana se desordenó y buscó el arco de Esteban Alvarado a lo ‘loco’, como en una ‘pichanga’. Jefferson Farfán, Christofer Gonzales, André Carrillo, Renato Tapia, Yordy Reyna e incluso el mismo Aldo Corzo terminaron en área ‘tico’, pero sin claridad. A pesar de tener a los costarricenses sobre las cuerdas, la insistencia nacional no alcanzó.

