La última vez que Perú le ganó Chile en Sub-17 alienaba Diego Rebagliati

La selección peruana Sub 17 enfrentará a Chile en la segunda fecha del hexagonal del Sudamericano Sub 17 que se disputa en el estadio San Marcos. El historial no es favorable para los nacionales y para encontrar el último triunfo se debe remontar hasta la temporada 1986, cuando el torneo se realizaba con jugadores de 16 años.

La selección peruana ganó 2-0 a Chile y en ese equipo estuvo presente Diego Rebagliati, exfutbolista y actual panelista de Movistar Deportes. Perú no logró acceder a la siguiente etapa, ya que en el último partido cayó 1-0 ante Brasil. Con el empate le bastaba a Blanquirroja, pero el resultado en el Estadio Nacional fue adverso.

El ganador del Sudamericano realizado en Lima, fue Bolivia, que tenía como máxima figura a Marco Antonio Etcheverry. La selección del altiplano venció a Argentina y empató con Brasil y Ecuador, terminando primero con cuatro puntos.

FOTOS: arkivperu.com