"La selección peruana es el cuarto de su grupo en el Mundial" [VIDEO]

Gustavo Roverano, técnico de fútbol, habló de la selección peruana y aseguró que en teoría estamos en el cuarto lugar de nuestro grupo, debido a una explicación realmente aceptable.



"Antes del Mundial creo que entre los equipos de su grupo Perú está cuarto, ¿no? Porque si hablamos de que Nueva Zelanda era inferior a Australia y que Australia era más importante que la selección peruana ahora no podemos opinar diferente. A nivel de selecciones, Perú está en el cuarto lugar en la serie, pero eso no quiere decir que vayamos a quedar cuartos, no lo digo por ese lado, sino que quiero ser coherente.

Ahora que estamos en el Mundial no podemos ser el mejor de todos tampoco. Australia tiene jugadores importantes, es una selección complicada, pero yo creo que la selección peruana está en el nivel de poder pasar de fase, porque sabemos que a Francia lo podemos poner en un pedestal un poquito más arriba, pero después los otros tres equipos son bastante parejos, más allá de que alguno sea un poquito mejor que otro, así que es una buena serie y Perú tiene todas las posibilidades. Aparte no son tantos partidos, si me hablas de un campeonato largo, como los campeonatos locales de 30 fechas, ahí generalmente no se yerra, el que está mejor va a ser campeón; pero cuando son pocos partidos, como es el caso de la Eliminatoria, hay sorpresas.

De cierta forma puede ser sorpresa si la selección peruana le gana a Dinamarca, yo creo que sí, en el mundo del fútbol se vería así, quizás aquí no. Lo que pasa es que decir en los papeles que uno sea inferior no quiere decir que se sienta inferior y no le vaya a ganar, en las estadísticas son así. Pero Perú está en posibilidades de poder avanzar, porque aparte tiene un fútbol a la altura de las circunstancias, con un juego rápido, con jugadores veloces y mucho toque. Así se juega en todas las partes del mundo y, en ese sentido, Perú está en condiciones de pelear la clasificación, más allá de tener rivales que son importantes.

La competencia siempre es importante, llegar con competencia es bueno, pero hay diferentes tipos de carácter de las personas. Por la forma de jugar y por la personalidad de Paolo Guerrero, se puede suplir un poco el tema de la falta de fútbol. Con respecto al hecho de que la selección peruana esté en el Mundial, hay que ver quiénes son los que llegan con más fútbol, porque todo el mundo habla de que Paolo va a llegar con poco fútbol, pero de repente hay otros jugadores que no van a jugar en estos seis meses o van a jugar muy poco. Yo creo que Guerrero, con las ganas que tiene, va a suplir la falta de competitividad. Ahora, la competencia es fundamental, sino que no juegue ni entrene nunca para jugar los partidos importantes.", explicó Gustavo Roverano en Los Desayunos de Correo y USIL