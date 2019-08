La fuerte discusión de Gonzalo Núñez con Elejalder por el tema Paolo Guerrero | VIDEO

Debido a la no convocatoria de Paolo Guerrero a la selección peruana por parte de Ricardo Gareca, se ha generado un debate en torno a esta situación. Para algunos, no se le debe decir no a la blanquirroja, mientras que para otros, el pedido de Paolo (debe jugar duelos importantes en Brasil) es justificado para su permiso.

Debido a este tema, los conductores del programa Exitosa Deportes tuvieron un fuerte debate en torno a la ausencia de Paolo Guerrero los partidos amistosos de fecha FIFA ante Ecuador y Brasil.

"¡Qué tal concha! Como le lame los pies a Paolo Guerrero. No lo atacas porque tienes una buena relación con su familia. No lo tocas ni con el pétalo de una rosa. Usted es un echado a Paolo Guerrero", le dijo Gonzalo Núñez a Elejalder Godos.

Para Gonzalo Núñez, el permiso a Paolo Guerrero está justificado, porque juega cosas importantes con Internacional de Porto Alegre, mientras que para Elejalder Godos, esta situación no se debe permitir, con el adicional de que Ricardo Gareca es el responsable por ser permisivo: "No le interesa el Perú".

