La estadística negativa de Perú tras Mundial de Rusia 2018

La selección peruana no ha tenido buenos resultados, tras su participación en Rusia 2018. La bicolor cayó en el último amistoso frente a El Salvador y continúa con su preocupante estadística negativa, que comenzó después del Mundial.

La selección peruana ha disputado ocho amistosos en su nueva etapa, pero con un salgo negativo, que preocupa a Ricardo Gareca y a toda la hinchada nacional.

En total son cinco derrotas, dos triunfos y un empate hasta el momento. Malos resultados en esta etapa de preparación con miras a la Copa América.

'Tigre' preocupado

El técnico de la selección peruana aseguró en conferencia de prensa previa al viaje a Estados Unidos que está preocupado por el aspecto defensivo.

"Me preocupa haber encajado tantos goles. No resiste una selección si no logra tener solidez, debemos retomarlo. Creemos que en muchos casos esos goles que nos anotaron eran evitables", dijo.