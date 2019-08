Kevin Quevedo sobre su futuro: "Quiero salir campeón con Alianza Lima" | VIDEO

Kevin Quevedo tuvo su primer entrenamiento en la Videna con la selección peruana. El delantero de Alianza Lima habló con la prensa tras sus primeros trabajos con el resto de futbolistas convocados que militan en el torneo local.

"Quiero campeonar con Alianza Lima. En el equipo me desearon lo mejor. Pablo Bengoechea me apoyó en todo momento, cuando tomé malas decisiones. Le agradezco por los consejos que me dio. Él es parte de este llamado y le doy las gracias por confiar en mí", indicó Kevin Quevedo.

El futuro de Kevin Quevedo sigue siendo una incógnita. El jugador íntimo todavía no renueva con Alianza Lima y en los próximos días habrían una nueva reunión para decidir su futuro.

