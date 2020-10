Julio César Uribe brindó una entrevista para La Cuarta de Chile, en la que habló sobre el duelo vivido por la selección peruana ante el seleccionado de Brasil, que estuvo protagonizado por el árbitro chileno Julio Bascuñán, de un lamentable rendimiento que perjudicó a la Bicolor.

Al ser consultado sobre si Perú mereció más ante Brasil, Uribe indicó lo siguiente: “El resultado no fue injusto. No opino como hincha, soy director técnico y analizo. Brasil fue favorecido por una decisión dudosa, pero no corresponde que estén satanizando al árbitro (el chileno Julio Bascuñán). Entiendo el sentir del hincha, pero el arbitraje no me pareció malo”, afirmó el exDT de la Blanquirroja.

Además, añadió que “Tácticamente, fue un duelo bien jugado por Perú, bien interpretado en eso de jugar y no dejar jugar. Brasil tuvo más la pelota, pero Perú lo llevó por donde quería… Pero jugaste contra el pentacampeón del mundo y no te pasó por encima. Le competiste, tranquiliza”.

De otro lado, habló sobre lo que será el duelo ante Chile y destacó que “Hoy, Perú está por sobre Chile. Pero los momentos de los equipos cambian. El que superó al adversario, en este caso Perú, tratará de volverlo a hacer; y el superado tomará revancha”, agregó Uribe.

La selección peruana deberá enfrentar a Chile en Santiago el próximo 12 de noviembre, un duelo que tendrá un condimento especial, pues la Roja no logra vencer a la Blanquirroja desde el 12 de octubre de 2016, cuando se enfrentaron por Eliminatorias y los locales derrotaron a la Bicolor por 2 a 1.

