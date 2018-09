La dura crítica de Julio César Uribe hacia la selección peruana

Julio César Uribe siempre será una voz autorizada para hablar de fútbol. Y no sólo por su talento, que lo demostró antaño, también por el nivel de sus comentarios que tiene que ver con su preparación en el tema. En esta oportunidad, el comentarista de Fox Sports Radio, analizó el partido que hizo la Selección peruana en el Johan Cruyff Arena ante una selección que, según sus palabras, fue más inteligente para resolver el partido.

Julio César Uribe expresó que la Selección peruana no se desordenó -explicando el por qué el seleccionado se dejó voltear el partido- sino que fue incapaz; no tuvo capacidad para decidir en el trámite del compromiso. Además, señaló que no fueron protagonistas en ningún momento del partido.

"Perú nunca fue protagonista del juego. Fue un equipo muy ordenado defensivamente en el primer tiempo, con recorridos impecables que impedían el intento de penetración de Holanda, que administraba bien la pelota pero no tenía espacios y obviamente eso le generó una dificultad que resolvió en el segundo tiempo", aseveró el exjugador de fútbol y de la Selección peruana.

Holanda supo capitalizar las debilidades de la bicolor y a ello se debe su victoria. Al respecto, Julio César Uribe dijo que los naranjas pudieron haber ampliado el marcador y de manera justificada.

"Cuando encuentran el gol de empate, Perú sostiene la idea pero empieza a intentar ser un poco más agresivo y deja espacios que no otorgó en el primer tiempo, y con los cambios que hace Holanda termina ganándole y bien, mereciendo no terminar 2-1 sino 3-1 y con holgura", explicó en la mesa junto a los demás periodistas.

