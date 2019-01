Julio César Uribe disparó contra la Sub 20: "Su nivel es alarmante" [VIDEO]

La Selección Peruana Sub 20 ha tenido dos falsas actuaciones en el Sudamericano de la categoría que se juega en Chile. La diferencia es que en el segundo encuentro el resultado se ajustó más a lo que sucedió en la cancha: la 'bicolor' perdió ante Paraguay y complicó sus chances de clasificar al hexagonal.

Hablando sobre el equipo que dirige el argentino Daniel Ahmed, Julio César Uribe lanzó duras críticas y señaló que el nivel que ha mostrado el equipo es "alarmante".

"Lo que deseamos es que Perú juegue lindo. Yo no sé si jugar lindo es jugar bien, pero que te permita tener la pelota más tiempo para tratar de hacer daño y evitar que el rival la tenga más tiempo para que te lo haga", fue lo primero que dijo el extécnico de la Selección.

"Dos años para que en números no haya posibilidad de gol en el ataque y tener al arquero como figura, eso es alarmante. Las cosas hay que decirlas como son. Ojalá que en los otros dos partidos no muestre lo que el técnico ha declarado, que juega lindo", añadió el 'Diamante'.

En otro momento, Uribe indicó que la Sub 20 no solo no tiene fuerza en el ataque, sino que en el aspecto defensivo también deja muchas dudas.

"Él (Ahmed) mencionó que la primera línea juega tan igual o mejor que la segunda, pero no vemos ni la una ni la otra. En un equipo buscamos equilibrio entre el atacar y defender o viceversa. Cuando no tienes un potencial ofensivo, busca tener solidez para jugar a la contra. Pero este equipo no tiene ni la una ni la otra", disparó.