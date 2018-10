Julio Cesar Uribe defendió el rendimiento de Loyola y Callens

Los respalda. El comentarista deportivo y también técnico de fútbol, Julio Cesar Uribe, analizó el rendimiento de Nilson Loyola y Alexander Callens en la línea defensiva de la selección peruana, pues tras la crítica de varios hinchas y demás periodistas, el 'Diamante' decidió' defenderlos luego de todos los comentarios.

"Ustedes lo han descalificado con ligereza, pero Loyola es un chico que Gareca lo tiene bien visto y seguro estará esperando que repita lo de Melgar en la selección y eso requiere tiempo. No lo pueden sacar por una actuación donde no encontró los espacios para atreverse. Hay que darle un tiempo. Loyola tiene 22 años tiene un gran campeonato en Melgar, entonces por un partido no lo vamos a descalificar", comentó en Fox Sports Perú.

Asimismo, decidió defender el trabajo de Alexander Callens, quien regresó a la selección luego de más de 2 años. "Han dicho que Callens se equivocaba permanentemente y tuvo un solo error, cuando quiso hacer más de lo que correspondía. Se equivocó y corrigió rápidamente", agregó el técnico.

Para finalizar, el popular 'Diamante' dijo que un jugador rinde mejor cuando se encuentra rodeado de buenos jugadores y sobre todo encontrando espacios en el campo de juego. "Hasta al propio jugador titular le cuesta jugar sino encuentra espacios y no está rodeado", sentenció.

