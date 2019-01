​Julio César Uribe criticó a Daniel Ahmed por decir que "solo es un formador"

La Selección Peruana Sub 20 tuvo un pésimo desempeño en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Chile y se tuvo que regresar a casa antes de tiempo con la insatisfacción de no haber podido clasificar al Mundial. Las críticas, desde luego, apuntan fundamentalmente al líder de ese grupo: Daniel Ahmed, quien es sindicado como el principal responsable de ese fracaso.

Luego de la derrota ante Argentina, que significó la eliminación, el entrenador aseguró que él no le da mayor importancia a los resultados porque es un "formador".

"Yo soy formador, no analizo resultados. Evalúo los procesos mas allá del resultado que se puedan dar, yo siento que este equipo ha mejorado mucho y los jugadores han evolucionado. El objetivo de resultado no se logró pero siento que el objetivo de jugadores sí, hay jugadores que tienen futuro de selección mayor y van a nutrir a la selección mayor", declaró el DT de la Sub 20.

A muchos no les cayeron bien esas declaraciones pues dan la impresión de que es una forma sutil de evadir la responsabilidad por la temprana eliminación. Julio César Uribe, por ejemplo, recordó que Ahmed no se llamaba así mismo un "formador" cuando entrenó al primer equipo de Sporting Cristal (salió campeón en el 2014).

"Ahora dice que es formador, pero cuando estaba en Cristal no lo era", disparó el 'Diamante' en Fox Sports Radio Perú. Además, dijo que a diferencia de Ahmed él no tuvo mucho apoyo cuando le tocó estar al frente de la Selección Sub 20 (2001).