La selección peruana ha tenido una larga lista de técnicos en los últimos años. Uno de los nombres más sonados fue el de Julio César Uribe cuando en el 2007 estuvo a cargo del equipo patrio en la Copa América.

El ‘Diamante’ recordó su paso por la Videna y contó una anécdota que tuvo junto a Juan Manuel Vargas previo a un partido en donde le comentó que iba a jugar medio tiempo y en el segundo recién podía ser titular, decisión que al popular ‘Loco’ no le cayó bien.

“Uno de mis errores deportivos fue en el año 82 con el equipo italiano Cagliari, cuando no aceptó la decisión del técnico por un tema de “productividad” y no por “capricho”. Ese mismo error quise que no lo cometa Juan Manuel, quien se mostró en desacuerdo con ser suplente medio tiempo en un partido de la Copa América”, contó Uribe en Radio Capital.

“No profe, yo no he venido desde Italia para ir a la banca”, fue la respuesta de Vargas con el uniforme de la selección peruana. Uribe trató de explicar lo que conversó con Vargas en ese momento y dejó en claro que le pidió que lo piense y que él tomara la decisión.

“Piénsalo y después vienes. Pero eso sí, si te equivocas, tú sabes que conmigo no hay reversa. Juan Manuel regreso a los 5 minutos, me palmoteó el hombro y me dijo: ‘Gracias, profe. Usted tiene razón'”, agregó el ‘Diamante’. Julio César Uribe recordó su paso como DT de la ‘bicolor’ en medio de la entrevista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Facebook Viral: joven muere tras ir a probarse a una academia de fútbol [VIDEO]

Sporting Cristal oficializa a Carlos Cabello como nuevo jugador rimense para la temporada 2020 [FOTO]