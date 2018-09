Julio César Uribe a Christian Cueva: "Ha sido gratuitamente envenenado" [VIDEO]

Julio César Uribe no dejó pasar la oportunidad para aclarar que nunca tuvo palabras negativas contra Christian Cueva, tras el reciente pronunciamiento del volante del Krasnodar ruso quien afirmó que le había sorprendido los comentarios del exfutbolista de la selección nacional acerca de él.

"Cuando él dice que me ha tocado un tiempo tenerlo dirigiéndolo, mi concepto no cambia de él, yo sigo pensando y ratifico lo que siempre he dicho de él, que es un buen jugador y una buena persona. Él habla de extraordinario, le está dando una connotación que sinceramente para nada ha sido mi intención", sostuvo Uribe.

En otro momento, Uribe consideró que Cueva ha sido envenenado y, dijo que él no le puedo dar importancia a esas cosas porque hay transmisores que son tóxicos.

"Ha sido gratuitamente envenenado yo no le puedo dar importancia porque hay transmisores que son tóxicos (...). Con la delicadeza o sutileza que uno trata de tener cuando va a expresar opinión en función del jugador para respetarlo y valorarlo, entonces revisa una secuencia que toda la vida uno ha sido respetuoso, entonces la credibilidad se sostiene", remarcó el actual comentarista de 'Fox Sports Radio Perú'.