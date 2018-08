Jugó contra Perú en Rusia 2018 y es el gran fichaje de Manchester City

El Mundial ha dejado varios rostros nuevos e interesantes y en Rusia 2018 surgió una figura que ha llegado al Manchester City. El volante de la selección de Australia, Daniel Arzani, se ha convertido en nuevo jugador de Pep Guardiola proveniente de la A-League (liga de Australia).

El joven de 19 años ha llegado a un acuerdo con el Manchester City. "En muy poco tiempo, Daniel se ha convertido en uno de los futbolistas jóvenes más prometedores, y ha demostrado el talento necesario para brillar al más alto nivel", señaló Brian Marwood, director ejecutivo de fútbol del City Football Group.

Además, agregó que "Aaron Mooy fue el primero que dio este paso hace dos años y ahora estamos encantados de ver a otro australiano haciendo el mismo camino", afirmó el directivo.

Cabe destacar que Daniel Arzani, pese a que solo tiene 19 años, ha disputado los 3 partidos del Mundial de Rusia 2018: ante Francia, Dinamarca y Perú.

We are delighted to announce the signing of Daniel Arzani from @MelbourneCity! #mancity pic.twitter.com/55SoNc8qRK