Jugador pretendido por Alianza Lima no renovará con Municipal

Deportivo Municipal clasificó a la Copa Sudamericana para la próxima temporada. Si bien ya aseguró a su técnico Víctor Rivera para la próxima temporada y a su portero Steven Rivadeneyra, quien muchas veces fue figura.

El Bocón para conocer un poco sobre su futuro, decidió llamar a Jaime Spak, directivo de Deportivo Municipal, quien comentó que jugadores no seguirían en el elenco edil.

"Rodrigo Cuba no sigue en Deportivo Municipal, ya lo llame a agradecer por sus buenas actuaciones en estos dos años. Otro jugador que no sigue es José Carlos Fernández, a quien también llamamos para agradecerle por sus servicios. Cuando no renovamos a los jugadores les llamamos para avisarles", enfatizó el directivo a EL BOCÓN en exclusiva.

El directivo edil explicó la razón por la cual se decidió no renovarle a ambos jugadores: "Somos un equipo responsable. No podemos excedernos de nuestro presupuesto", acotó.

