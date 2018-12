Juez Concepción Carhuancho niega conversaciones con Edwin Oviedo

El juez de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho negó categóricamente haberse comunicado alguna vez con el expresidente de la FPF, Edwin Oviedo. Luego de que un diario local publicara una nota este lunes informando de supuestas conversaciones telefónicas entre el magistrado y el dirigente deportivo.

"Jamás he tenido contacto, ni personal ni por llamada, con este señor (Edwin Oviedo). Niego enfáticamente", dijo en declaraciones a RPP. La nota apela a un supuesto expediente del Ministerio Público, que evidencia que del celular de Edwin Oviedo se realizaron seis llamadas a un número que pertenecería el magistrado, entre 14 y 18 de noviembre. Al respecto, el juez Richard Concepción Carhuancho dijo que no existe ningún expediente de la Fiscalía referido a él, al menos hasta donde tiene conocimiento.

Concepción Carhuancho, quien dijo sentirse "totalmente indignado", aseguró que emplea solo un número de teléfono y que el número que figura en la nota del diario no le pertenece. "Cada cierto tiempo lo cambio por motivos de seguridad. El número telefónico que está en la nota -986764942- no me pertenece, nunca me ha pertenecido. Yo soy titular de una sola línea, tengo un nuevo número desde el 10 de octubre", aseveró.

El juez Richard Concepción Carhuancho consideró que la nota periodística que pretende vincularlo con Edwin Oviedo tiene un interés político detrás y fue publicada con la "intención de desprestigiarme".