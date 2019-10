Juan Reynoso sobre la situación de Christian Cueva: "El fútbol es una carrera corta y traicionera" | VIDEO

Hace algunas semanas, Christian Cueva protagonizó un nuevo incidente: el jugador de la selección peruana peleó en un bar de la localidad de Santos y fue suspendido del club luego de aquel hecho. En entrevista con Fox Sports Radio Perú, Juan Reynoso (actual DT de Puebla en la Liga MX) fue consultado por la actualidad de 'Aladino' y qué opinaba sobre lo ocurrido.

"Con todo respeto, ya estamos mayorcitos para saber lo que nos conviene y lo que no. Al final el fútbol es una carrera corta y yo le agregaría el concepto de 'traicionera', porque si no respetas la profesión de futbolista y no la ve como una situación de 'salvavidas', porque no todos pudimos ir a la universidad, puedes terminar pagando los platos rotos y ahí vienen las lamentaciones", indicó Juan Reynoso sobre Christian Cueva.

"Esa tiene que ser la reflexión. Cada quién decidirá qué es lo que le conviene y qué no y cómo maneja su imagen", finalizó el entrenador de Puebla acerca del jugador de la 'Bicolor'.

De otro lado, este viernes la selección peruana enfrenta a Uruguay en un nuevo amistoso y parece ser que Christian Cueva irá al banco de suplentes, pues Ricardo Gareca ha probado con un sistema 4-3-3 con Carlos Ascues, Renato Tapia y Christofer Gonzales.

